Колумбия отвергла обвинения в причастности лидера страны Хуана Мануэля Сантоса к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В МИДе Колумбии назвали подобные утверждения «абсурдными» и не имеющими никакого основания.

Ранее сам Мадуро обвинил в подготовке неудавшегося покушения

правые силы в сотрудничестве с колумбийскими правыми и президентом Сантосом. Также он заявил, что некоторые из организаторов живут в американской Флориде, и попросил президента США Дональда Трампа о помощи в борьбе с этими террористическими группами.