Колумбия отвергла обвинения в причастности лидера страны Хуана Мануэля Сантоса к покушению на президента Венесуэлы
Колумбия отвергла обвинения в причастности лидера страны Хуана Мануэля Сантоса к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В МИДе Колумбии назвали подобные утверждения «абсурдными» и не имеющими никакого основания.
Ранее сам Мадуро обвинил в подготовке неудавшегося покушения
правые силы в сотрудничестве с колумбийскими правыми и президентом Сантосом. Также он заявил, что некоторые из организаторов живут в американской Флориде, и попросил президента США Дональда Трампа о помощи в борьбе с этими террористическими группами.
Комментарии2
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compare 05 августа 2018 | 07:47
что,автобусный "помазок" боится за свою шкурку?
gregor 05 августа 2018 | 07:47
Странно ....... Навального не назвал ... .
Телевизор российский не смотрит ,наверно .