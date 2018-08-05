Рок-музыкант Гарик Сукачев вступил в заочную полемику со своим коллегой Андреем Макаревичем по политическим вопросам
«Невозможно не понимать, что Крым для России необходим», — сказал исполнитель в интервью youtube-каналу «А поговорить?».
Гарик Сукачев подчеркнул, что если бы Крым не присоединился к России, через месяц там бы уже стоял флот НАТО.
Комментарии33
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vladimir1967 05 августа 2018 | 07:12
Лучше бы Сукачев пел.
putn_pnh 05 августа 2018 | 07:16
vladimir1967: А не будет петь- за него споют солдаты НАТО.
midnightblues 05 августа 2018 | 07:52
putn_pnh: Зная Игорька могу сказать одно-запойный алкоголизм дело такое
gluhoy2250 05 августа 2018 | 08:05
midnightblues: Зная Игорька....
Дешевка беглая, ты с Гариком на короткой ноге? Интересно, а Гарик знает...
plantagenista 05 августа 2018 | 07:40
vladimir1967: Нет уж,пусть поют Захаров и Бужор
vladimirgornitsky 05 августа 2018 | 07:17
Прискорбно, когда талантливый и умный человек оказывается на одном уровне с какими-нибудь бездарными агитпроповцами или даже форумными шестерками. В советское время так себя вели, потому что реально боялись за свою жизнь. Еще и не такое говорили. А сейчас-то что? Можно не выступать против, но нести всю эту ахинею вряд ли заставляют - желающих и так полно, в очередь стоят. Так что зачем Сукачеву пачкаться - не понимаю.
sir_sar 05 августа 2018 | 07:49
vladimirgornitsky: Иметь свое мнение - это пачкаться? Ну-ну...
Макаревич тогда давно весь испачканный, от пяток до лысины.
keg 05 августа 2018 | 07:54
vladimirgornitsky: vladimir1967: любой "прогиб" перед властью воров пойдёт в зачёт....
kokeshi 05 августа 2018 | 07:17
Да Гарик всегда дурачком был. Зато НАТО теперь, ВЕЗДЕ. кроме Крыма.
delankir 05 августа 2018 | 07:19
Дэбил цука это гирик......(((
tchizik 05 августа 2018 | 07:21
СУКАчёв
mordvinyka_zabiyka 05 августа 2018 | 07:30
tchizik: Сукачёв оказался сукою
gregor 05 августа 2018 | 07:26
Никогда бы не подумал .... что такое невежество и зомбированное телевизором ...особь оказалось .
y_y_y 05 августа 2018 | 08:03
gregor:
//такое невежество//
В чем невежество? Ведь был же недавний прецедент, когда после победы отморозков в Грузии наших российских военных начали от туда выживать разными бесчестными способами, несмотря на действующие договора. А в Киеве в результате переворота, власть захватили гораздо более мерзкие твари. Так что по сути Гарик прав.
Разница может быть только в отношении, что для ненавистников России твари киевского режима ближе по духу.
anemon 05 августа 2018 | 07:27
Бабушка курит трубку, курил бы и ты, Гарик!
rash 05 августа 2018 | 07:28
Мне, почему-то, раньше Гарик казался умнее, а оказалось ошибался, такой же тупой, как большинство быдла, либо бабла от Кремля получить хотся.
zor 05 августа 2018 | 07:28
Гарик,и ты Брут?!
glotov 05 августа 2018 | 07:29
Любой человек может сказать свое мнение, не только Макаревич.
arabtom 05 августа 2018 | 08:03
glotov: Для этого это мнение надо сначала иметь)))
piterjanis 05 августа 2018 | 07:33
Крым-это Россия.
yralez 05 августа 2018 | 07:34
Статус кво.....фамилия обязывает.
Быть путриотом.
compare 05 августа 2018 | 07:52
yralez: тут вы правы..."фамиля",така патриотишна...
vertigo_pmr 05 августа 2018 | 07:46
Гарик не тупой и не сука. Просто очень кушать хочется. А одной бабушкой стадионы не соберёшь и как машина времени туры не устроило. А кушать хоцца .. Вот Гарик и пошел по дорожке остальных лицедеев неудачников таких как агата Кристи Чичерина ИТП.
putin_itogy 05 августа 2018 | 07:49
Я всегда знал что он идиот.
И идиотов в фильмах изображал.
Ватник с микрофоном и боярышником в другой руке.
compare 05 августа 2018 | 07:50
сука-чев....как много в этом звуке!...пропил мозги "гарик",хотя их и без этого,не было в достатке.как герой Сухорукова называл "гарика" в "Жмурках"? а...по-мидовски,коротко: дебил...
marktretiy 05 августа 2018 | 07:50
Бывают "человеки" - носители таланта, искры божьей. Но в остальном, они такие же "человеки", как и все, и легко могут быть подвержены заболеванию дизентерии или влиянию пропаганды. Гарик - талантливый человек. Не более.
zayac4 05 августа 2018 | 07:51
Ни петь, ни говорить.
svoi216 05 августа 2018 | 07:55
Ещё одному "умнику" не бывать в Киеве.
b522 05 августа 2018 | 07:55
Невозможно не понимать, что стране, которая вела только освободительные и справедливые войны, а потом внезапно стала самой большой страной мира...Ннууу очень нужен был Крым. Хотя перед этим 20 с лишним лет клялись, что Россия будет свято соблюдать международные договоры. Кстати, в Крыму сейчас возможно провести Референдум? А в других субъектах РФ? С аналогичной повесткой?
rips4 05 августа 2018 | 07:57
Йхо конечно выдрало лишь одну фразу, из всего сказанного... Ибо пропагандоны вонючие.
Но Гарик, в отличии от онрушки кучерявого- вменяемый, русский человек, и понимает, что главное то, что в Крыму живут русские люди, и право жить там, завоевали их предки на протяжении 300-т лет! А бандерстан современный, вотбще к Крыму не модет даже иметь отношения..
donnarosadalvadores 05 августа 2018 | 07:58
О! Еще один русский, для меня умер((
piter_ug 05 августа 2018 | 08:00
Потоки воздуха при активном пении про бабушку, курящую трубку, выдули мозг
zztop1960 05 августа 2018 | 08:04
Не введи Россия войска в Крым , в 2014 сейчас бы Поклонскую зверски насиловали бы натовские солдаты , а Аксёнова насиловали бы геи- фашисты