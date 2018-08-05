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07:00, 05 августа 2018

Рок-музыкант Гарик Сукачев вступил в заочную полемику со своим коллегой Андреем Макаревичем по политическим вопросам

«Невозможно не понимать, что Крым для России необходим», — сказал исполнитель в интервью youtube-каналу «А поговорить?».

Гарик Сукачев подчеркнул, что если бы Крым не присоединился к России, через месяц там бы уже стоял флот НАТО.

Комментарии

33

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vladimir1967 05 августа 2018 | 07:12

Лучше бы Сукачев пел.

putn_pnh 05 августа 2018 | 07:16

vladimir1967: А не будет петь- за него споют солдаты НАТО.

midnightblues 05 августа 2018 | 07:52

putn_pnh: Зная Игорька могу сказать одно-запойный алкоголизм дело такое

gluhoy2250 05 августа 2018 | 08:05

midnightblues: Зная Игорька....
Дешевка беглая, ты с Гариком на короткой ноге? Интересно, а Гарик знает...

plantagenista 05 августа 2018 | 07:40

vladimir1967: Нет уж,пусть поют Захаров и Бужор

vladimirgornitsky 05 августа 2018 | 07:17

Прискорбно, когда талантливый и умный человек оказывается на одном уровне с какими-нибудь бездарными агитпроповцами или даже форумными шестерками. В советское время так себя вели, потому что реально боялись за свою жизнь. Еще и не такое говорили. А сейчас-то что? Можно не выступать против, но нести всю эту ахинею вряд ли заставляют - желающих и так полно, в очередь стоят. Так что зачем Сукачеву пачкаться - не понимаю.

sir_sar 05 августа 2018 | 07:49

vladimirgornitsky: Иметь свое мнение - это пачкаться? Ну-ну...
Макаревич тогда давно весь испачканный, от пяток до лысины.

keg 05 августа 2018 | 07:54

vladimirgornitsky: vladimir1967: любой "прогиб" перед властью воров пойдёт в зачёт....

kokeshi 05 августа 2018 | 07:17

Да Гарик всегда дурачком был. Зато НАТО теперь, ВЕЗДЕ. кроме Крыма.

delankir 05 августа 2018 | 07:19

Дэбил цука это гирик......(((

tchizik 05 августа 2018 | 07:21

СУКАчёв

mordvinyka_zabiyka 05 августа 2018 | 07:30

tchizik: Сукачёв оказался сукою

(комментарий скрыт)

gregor 05 августа 2018 | 07:26

Никогда бы не подумал .... что такое невежество и зомбированное телевизором ...особь оказалось .

y_y_y 05 августа 2018 | 08:03

gregor:
//такое невежество//
В чем невежество? Ведь был же недавний прецедент, когда после победы отморозков в Грузии наших российских военных начали от туда выживать разными бесчестными способами, несмотря на действующие договора. А в Киеве в результате переворота, власть захватили гораздо более мерзкие твари. Так что по сути Гарик прав.

Разница может быть только в отношении, что для ненавистников России твари киевского режима ближе по духу.

anemon 05 августа 2018 | 07:27

Бабушка курит трубку, курил бы и ты, Гарик!

rash 05 августа 2018 | 07:28

Мне, почему-то, раньше Гарик казался умнее, а оказалось ошибался, такой же тупой, как большинство быдла, либо бабла от Кремля получить хотся.

zor 05 августа 2018 | 07:28

Гарик,и ты Брут?!

glotov 05 августа 2018 | 07:29

Любой человек может сказать свое мнение, не только Макаревич.

arabtom 05 августа 2018 | 08:03

glotov: Для этого это мнение надо сначала иметь)))

piterjanis 05 августа 2018 | 07:33

Крым-это Россия.

yralez 05 августа 2018 | 07:34

Статус кво.....фамилия обязывает.
Быть путриотом.

compare 05 августа 2018 | 07:52

yralez: тут вы правы..."фамиля",така патриотишна...

vertigo_pmr 05 августа 2018 | 07:46

Гарик не тупой и не сука. Просто очень кушать хочется. А одной бабушкой стадионы не соберёшь и как машина времени туры не устроило. А кушать хоцца .. Вот Гарик и пошел по дорожке остальных лицедеев неудачников таких как агата Кристи Чичерина ИТП.

putin_itogy 05 августа 2018 | 07:49

Я всегда знал что он идиот.
И идиотов в фильмах изображал.
Ватник с микрофоном и боярышником в другой руке.

compare 05 августа 2018 | 07:50

сука-чев....как много в этом звуке!...пропил мозги "гарик",хотя их и без этого,не было в достатке.как герой Сухорукова называл "гарика" в "Жмурках"? а...по-мидовски,коротко: дебил...

marktretiy 05 августа 2018 | 07:50

Бывают "человеки" - носители таланта, искры божьей. Но в остальном, они такие же "человеки", как и все, и легко могут быть подвержены заболеванию дизентерии или влиянию пропаганды. Гарик - талантливый человек. Не более.

zayac4 05 августа 2018 | 07:51

Ни петь, ни говорить.

svoi216 05 августа 2018 | 07:55

Ещё одному "умнику" не бывать в Киеве.

b522 05 августа 2018 | 07:55

Невозможно не понимать, что стране, которая вела только освободительные и справедливые войны, а потом внезапно стала самой большой страной мира...Ннууу очень нужен был Крым. Хотя перед этим 20 с лишним лет клялись, что Россия будет свято соблюдать международные договоры. Кстати, в Крыму сейчас возможно провести Референдум? А в других субъектах РФ? С аналогичной повесткой?

rips4 05 августа 2018 | 07:57

Йхо конечно выдрало лишь одну фразу, из всего сказанного... Ибо пропагандоны вонючие.
Но Гарик, в отличии от онрушки кучерявого- вменяемый, русский человек, и понимает, что главное то, что в Крыму живут русские люди, и право жить там, завоевали их предки на протяжении 300-т лет! А бандерстан современный, вотбще к Крыму не модет даже иметь отношения..

donnarosadalvadores 05 августа 2018 | 07:58

О! Еще один русский, для меня умер((

piter_ug 05 августа 2018 | 08:00

Потоки воздуха при активном пении про бабушку, курящую трубку, выдули мозг

(комментарий скрыт)

zztop1960 05 августа 2018 | 08:04

Не введи Россия войска в Крым , в 2014 сейчас бы Поклонскую зверски насиловали бы натовские солдаты , а Аксёнова насиловали бы геи- фашисты

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