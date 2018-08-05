Уличные акции против повышения пенсионного возраста прошли в ряде российских городов
Заявления и лозунги были везде почти одни и те же.
Митинги прошли в Волгодонске, Тюмени, Климовске, Череповце и других городах. На них приходили от нескольких десятков до нескольких сотен человек.
Комментарии3
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max3446 05 августа 2018 | 07:52
убогое зрелище. что, западные кураторы зажмотились деньги на что-то более масштабное выделить?
j_partizan 05 августа 2018 | 07:52
Митинги мешают грабить страну?
Нет. Поэтому реакции на них не будет.
evgeny_biolog 05 августа 2018 | 07:54
"Уличные акции против повышения пенсионного возраста"
То есть будущие пенсионеры просят их опустить?