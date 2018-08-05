Несколько человек задержаны за попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Об этом он сам объявил, выступая с обращением к нации. По его словам, за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом.

Мадуро также отметил, что некоторые из организаторов проживают в Соединенных Штатах, в частности, во Флориде, поэтому он рассчитывает на содействие в борьбе с террористическими группировками со стороны президента США Дональда Трампа. Между тем, как передает РИА Новости, Колумбия отвергла обвинения в адрес своего лидера. Венесуэльские власти сообщили, что во время публичного выступления президента на военном параде в столице было предпринято неудавшееся покушение на его жизнь. Министр связи и информации страны Хорхе Родригес объявил, что причиной инцидента стали «несколько дронов, которые взорвались». Он предположил, что за атакой стоит правая оппозиция.

Мероприятие транслировалась в прямом эфире. На кадрах видно, как Мадуро прервал речь после резкого звука, затем все смотрят вверх. Через несколько секунд все начинают разбегаться.

В то же время, американское информагентство «Ассошиэйтед пресс» сообщает со ссылкой на источники в пожарной службе, что в доме, рядом с местом выступления Мадуро, мог взорваться газовый баллон.

Тем временем, ответственность за случившееся взяла на себя действующая в подполье вооруженная группировка «Национальное движение – фланелевые солдаты».