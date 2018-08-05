Турция ввела ответные санкции в отношении Соединенных Штатов Америки
Ранее США заморозили счета двоих турецких министров за их причастность к аресту американского пастора Эндрю Брансона. Президент Реджеп Тайип Эрдоган расценил этот шаг крайне негативно.
Американского пастора Эндрю Брансона подозревают в причастности к попытке государственного переворота в Турции в 2016-ом году.
Комментарии1
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ura_123 05 августа 2018 | 06:37
Перестанет поставлять в Америку помидоры?