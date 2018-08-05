Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование обстоятельств попытки покушения на президента Николаса Мадуро
Делом будут заниматься сразу три прокурора. Рассматривается версия, что преступление было организовано с территории другой страны.
Сам Мадуро обвинил в причастности к покушению своего колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса. Кроме того, он выразил мнение, что часть из тех, кто планировал убить его, проживают в США. Глава государства отметил, что несколько
человек уже задержаны.
В то же время Ассошиэйтед Пресс пишет со ссылкой на представителей пожарной службы, что источником взрыва стал газовый баллон, который находился в расположенном недалеко от места проведения торжественной церемонии здании.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
arye_11 05 августа 2018 | 06:39
Еще один придурковатый "строитель социализма" пытается свое экономическое убожество замаскировать пламенными лозунгами обличающими внешних и внутренних врагов.
fedor57 05 августа 2018 | 06:42
Если бы США хотели свергнуть этого хмыря-диктатора то давно бы это сделали. Этого придурка незаконно захватившего власть хотят свергнуть собственное население