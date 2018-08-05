Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование обстоятельств попытки покушения на президента Николаса Мадуро

Делом будут заниматься сразу три прокурора. Рассматривается версия, что преступление было организовано с территории другой страны.

Сам Мадуро обвинил в причастности к покушению своего колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса. Кроме того, он выразил мнение, что часть из тех, кто планировал убить его, проживают в США. Глава государства отметил, что несколько

человек уже задержаны.

В то же время Ассошиэйтед Пресс пишет со ссылкой на представителей пожарной службы, что источником взрыва стал газовый баллон, который находился в расположенном недалеко от места проведения торжественной церемонии здании.