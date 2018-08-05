Японский писатель Харуки Мураками станет радиоведущим

Сегодня он выйдет в эфир с авторской программой.

Писатель дебютирует на радиостанции Tokyo FM. В своей программе «Радио Мураками: бег и песни» он расскажет о своей любимой музыке, поделится композициями, которые любит слушать во время пробежек. Название передачи появилось не случайно, оно отражает интересы Мураками. Среди них бег на длинные дистанции и участие в марафонах. В молодости у писателя было собственное джазовое кафе, где зарождалось увлечение музыкой. Харуки Мураками планирует познакомить слушателей со своей коллекцией редких записей и виниловых пластинок. Большую часть времени начинающий радиоведущий посвятит музыке, редко звучащей в эфире, обычно ей он наслаждается в одиночестве. Писатель практически не дает интервью, его голос в Японии почти неизвестен, поэтому новость о появлении в радиоэфире невероятно обрадовала поклонников.

В начале 90-х годов Харуки Мураками вел программу на телевидении, где рассказывал о западной музыке и культуре.