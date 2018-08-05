Тела погибших в Центральной Африке российских журналистов доставлены в Москву

По данным сервера Flightradar, самолет авиакомпании Air France рейсом из Парижа приземлился в столичном аэропорту Шереметьево

Точной даты похорон назвать пока нельзя — после прибытия тел будут проводиться следственные мероприятия. Близкие смогут приступить к обряду похорон, когда СК выдаст заключение судмедэкспертизы. Журналиста Орхана Джемаля похоронят в мусульманской части Хованского кладбище в Москве. Погребальная молитва по Джемалю пройдет в Московской соборной мечети. Ему был 51 год. Режиссёра-документалиста Александра Расторгуева могут похоронить в Ростове-на-Дону, рассказал руководитель Центра управления расследованиями Андрей Коняхин. Решение о месте погребения примут родители убитого. Павел Костомаров, в соавторстве с которым Расторгуев создал несколько документальных проектов, прежде опубликовал в фейсбуке счет матери погибшего, по которому объявлен сбор средств для близких убитых 30 июля журналистов. Режиссеру было 47 лет. О месте прощания с 33-летним оператором группы Кириллом Радченко пока не сообщалось.

В Африке российская съемочная группа готовила фильм о деятельности ЧВК Вагнера. Обстоятельства гибели журналистов до настоящего времени остаются туманными.