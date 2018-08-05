В Венесуэле начато расследование попытки покушения на президента Николаса Мадуро

Дело будут вести три прокурора, объявил генеральный прокурор республики Тарек Сааб.

Ранее сам глава государства объявил, что несколько человек, которые несут ответственность за случившееся, задержаны.

По его словам, за преступлением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом. Мадуро также отметил, что некоторые из организаторов проживают в Соединенных Штатах, в частности, во Флориде. Поэтому он рассчитывает на содействие со стороны президента США Дональда Трампа.

Как сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, во время выступления Мадуро на военном параде в Каракасе неподалеку от трибуны взорвались несколько дронов.

Родригес предположил, что за атакой стоит правая оппозиция.

В то же время, ответственность за попытку покушения взяла на себя действующая в подполье вооруженная группировка «Национальное движение – фланелевые солдаты». В сообщении в твиттере она обещала повторить попытку устранения президента.