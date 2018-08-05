Причиной возникновения лесных пожаров в Калифорнии стало спущенное автомобильное колесо

Его металлический обод ударился об асфальт и выбил искры, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных калифорнийских пожарных. По их словам, инцидент произошел 23 июля. Жертвами лесных пожаров стали шесть человек, еще порядка 20 пропали без вести. Площадь пожаров составляет 54 тыс. кв. км. Уничтожено 1,5 тысячи зданий, с огнем борются около 10 тысяч пожарных, нацгвардейцев и правоохранителей. Почти 37 тысяч человек получили предписание об эвакуации. В штате введен режим ЧП.