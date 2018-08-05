Лидер советской и белорусской рок-группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович умер на 47-м году жизни
Причиной смерти стала недолеченная пневмония, сообщает местный портал tut.by. Прощание состоится сегодня, говорится на сайте коллектива.
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Причиной смерти стала недолеченная пневмония, сообщает местный портал tut.by. Прощание состоится сегодня, говорится на сайте коллектива.
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