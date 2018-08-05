Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал «отчаянием» назначение Стивена Сигала на пост в МИД России
Об этом дипломат написал в твиттере , опубликовав ссылку на решение внешнеполитического ведомства. Позднее он выложил ссылку на еще один материал об этом, сопроводив его подписью: «Сигал теперь русский гражданин? Это будет «интересно».
Ранее сообщалось, что американский актер, получивший в 2016 году российское гражданство, стал спецпредставителем МИДа по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В Госдепе США не стали комментировать эту информацию.
Комментарии10
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svoi216 05 августа 2018 | 05:13
У Путина в запасе ещё боксер Рой кажется. Вместо Лаврова в самый раз.
merelymy 05 августа 2018 | 05:58
Хотим Шварценеггера и еще этого Куато для внутриутробной деятельности
dpichugin 05 августа 2018 | 05:35
гражданин США, который начинает работать на правительство другого государства, может быть лишен гражданства США на этом основании.
.... а нахрена от такой Сигал в США сдался?
palmcoast___ 05 августа 2018 | 06:00
dpichugin:
Гражданства могут лишить только того, кто его приобрел от статуса иммигранта. Рожденного в США гражданства лишить невозможно.
mas_mas 05 августа 2018 | 05:37
Брежнев коллекционировал импортные автомобили. Путин - импортных актёров и спортсменов.
koshkaedu 05 августа 2018 | 05:47
Засланный из ЦРУ казачок. Женится на русской, чтобы замести следы.
yralez 05 августа 2018 | 05:58
А проверку в ГБ он прошел ?
Как же без офицерского звания и доп.оклада ?.
salut__521 05 августа 2018 | 06:12
Правильно назвал. Отчаянный малый энтот Сигал - и на американскую мафию трудится, и на кегебистскую. Кто-то из них обязательно его шлёпнет. Ой беда...
ebze 05 августа 2018 | 06:13
Цирк с конями))))
ura_123 05 августа 2018 | 06:27
Ждём назначения Менсона на пост представителя по культурным связям!
А как же Д'епардье,неужто оставили без хлебного места?