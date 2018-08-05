Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал «отчаянием» назначение Стивена Сигала на пост в МИД России

Об этом дипломат написал в твиттере , опубликовав ссылку на решение внешнеполитического ведомства. Позднее он выложил ссылку на еще один материал об этом, сопроводив его подписью: «Сигал теперь русский гражданин? Это будет «интересно».

Ранее сообщалось, что американский актер, получивший в 2016 году российское гражданство, стал спецпредставителем МИДа по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В Госдепе США не стали комментировать эту информацию.