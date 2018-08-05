Преподаватель ВШЭ Владимир Бродский пожаловался на унизительный и незаконный досмотр в полиции

Он рассказал в Фейсбуке, что его задержали в пятницу вечером на площади Ярославского вокзала. Причину оперативники не назвали, потребовали документы, изъяли их, после чего вынудили пройти в отделение для «проверки на компьютере». Мужчину привели в подвальное помещение, где «в грубой и угрожающей манере» потребовали достать из карманов все личные вещи. Бродский поясняет, что согласился выполнить это требование, поскольку увидел у одного из сотрудников кобуру с оружием. Далее у преподавателя выпотрошили кошелек, потребовали разблокировать телефон, просмотрели его переписку и фотографии, заставили разуться и раздеться до гола. Силовики требовали признаться в употреблении наркотиков. Не найдя ничего противозаконного, Бродского отпустили.

Теперь преподаватель хочет добиться отстранения от работы некомпетентных сотрудников, допускающих произвол. Автору поста удалось запомнить имя и звание одного из них — прапорщик Топорец.