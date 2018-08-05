Преподаватель ВШЭ Владимир Бродский пожаловался на унизительный и незаконный досмотр в полиции
Он рассказал в Фейсбуке, что его задержали в пятницу вечером на площади Ярославского вокзала. Причину оперативники не назвали, потребовали документы, изъяли их, после чего вынудили пройти в отделение для «проверки на компьютере». Мужчину привели в подвальное помещение, где «в грубой и угрожающей манере» потребовали достать из карманов все личные вещи. Бродский поясняет, что согласился выполнить это требование, поскольку увидел у одного из сотрудников кобуру с оружием. Далее у преподавателя выпотрошили кошелек, потребовали разблокировать телефон, просмотрели его переписку и фотографии, заставили разуться и раздеться до гола. Силовики требовали признаться в употреблении наркотиков. Не найдя ничего противозаконного, Бродского отпустили.
Теперь преподаватель хочет добиться отстранения от работы некомпетентных сотрудников, допускающих произвол. Автору поста удалось запомнить имя и звание одного из них — прапорщик Топорец.
Комментарии6
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jersey_dude 05 августа 2018 | 05:17
Ха..., органы, любые (даже те о которых вы подумали) всегда в России правы! А доцент может фашизьмом у себя в коптерке занимался? Как вы знаете что нет??? Органы вот [у него] и проверили!
uryden 05 августа 2018 | 05:19
Раздеться до гола, это как?
Футбол там смотрели, что ли?)))
nepeanois 05 августа 2018 | 05:35
uryden: нет, искали большой тенис
kochar 05 августа 2018 | 05:37
Есть такой старый советский анекдот про армию.
"Командир полка перед строем спрашивает:
-Если командир полка пьёт,то полк -???
Полк хором :
-Алкоголики !
"Командир полка перед строем спрашивает:
-А Если командир полка не пьёт,то полк -???
Полк хором :
-Трезвенники !
-Нет кретины! Полк алкоголики.
______________
Так вот :
Нами правят чекисты,а значит и порядки такие же.
Вопрос:
"А если нами будет править колхозник, то порядки будут какими?."
Вот и весь ответ преподавателю ВШЭ Владимиру Бродскому.
payalnick 05 августа 2018 | 06:05
Доценту повезло. Что встретил прапорщика Топорца. А не майора Евсюкова. У того тоже была кобура. Тот, кто встречается майору, уже лишается конституционного права "жаловаться"
ilja13 05 августа 2018 | 06:05
Действия т.н. сотрудников как бы правоохранительных органов - на УК "тянет" между прочим. А это "чудо из вышки" что хотело то - сам же работаешь в этом серпинтарии, которое распространяет морально-нравственную вонь по всей стране. Что хотел, то и получил родимый. Время собирать разбросанные камни. Для тех, кто понял о чем спич эбаут.....