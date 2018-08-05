Власти Венесуэлы официально подтвердили, что в Каракасе произошла попытка покушения на президента Николаса Мадуро

Глава государства не пострадал. Ранены семеро военных. В атаке участвовали несколько дронов со взрывчаткой. Глава верховного суда Венесуэлы Майкель Морено охарактеризовал случившееся как теракт. По его словам, цель террористов — вызвать хаос и дестабилизировать государство.

Сам президент в ходе телеобращения к нации обвинил в причастности к покушению своего колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса совместно с венесуэльскими ультраправыми. Кроме того, он считает, что часть причастных к случившемуся проживает в США, поэтому он надеется на помощь президента Дональда Трампа в расследовании. По словам Мадуро, несколько участников покушения уже задержаны.

Тем временем, ответственность за случившееся взяло на себя венесуэльское «Национальное движение «Фланелевые солдаты». Представители вооруженной группировки сообщили, что использовали два беспилотника со взрывчаткой C4. Эти аппараты, по их словам, не долетели до цели, так как были сбиты снайперами. Других свидетельств участия группировки в покушении на главу государства пока обнародовано не было.