В Европе в эти выходные может быть побит температурный рекорд 1977 года

В некоторых районах Португалии температура достигает 46 градусов. В регионе Алкарви бушует крупный лесной пожар — огнем охвачено около тысячи гектаров леса, одно поселение эвакуировано.

Власти Испании сообщают о трех скончавшихся от теплового удара. На северо-востоке страны, на границе с Францией, тоже бушует пожар, который тушат с помощью самолетов и вертолетов. Температура воздуха в испанских городах приближается к 44 градусам.

Во Франции из-за пришедшей из Африки волны теплого воздуха закрылись четыре ядерных реактора.