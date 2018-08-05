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04:13, 05 августа 2018

В Европе в эти выходные может быть побит температурный рекорд 1977 года

В некоторых районах Португалии температура достигает 46 градусов. В регионе Алкарви бушует крупный лесной пожар — огнем охвачено около тысячи гектаров леса, одно поселение эвакуировано.
Власти Испании сообщают о трех скончавшихся от теплового удара. На северо-востоке страны, на границе с Францией, тоже бушует пожар, который тушат с помощью самолетов и вертолетов. Температура воздуха в испанских городах приближается к 44 градусам.
Во Франции из-за пришедшей из Африки волны теплого воздуха закрылись четыре ядерных реактора.

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