Департамент экономики и финансов правительства РФ поручил ФАС согласовать с бизнес-сообществом законопроект о картелях

Это необходимо сделать для внесения документа на рассмотрение кабинета министров. Письмо из аппарата правительства, адресованное Федеральной антимонопольной службе, оказалось в распоряжении «Эха Москвы». В начале недели стало известно, что три крупных бизнес-объединения направили премьеру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой рассмотреть возможность «полной декриминализации» картельных соглашений при сохранения административной ответственности за подобные нарушения. В случае, если на данный момент это не представляется возможным, они предлагают сделать больше масштабы ущерба, за который предусмотрена уголовная ответственность. Документ подписали президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и руководитель «Деловой России» Алексей Репик.

Недовольство крупнейших российских бизнес-ассоциаций вызвал пакет законопроектов ФАС, разработанный в начале этого года. Документ, в частности, увеличивает срок лишения свободы за участие в картелях, а также значительно расширяет полномочия самой службы.