Тела погибших в Центральной Африке российских журналистов доставлены в Москву

По данным сервера Flightradar, самолет авиакомпании Air France рейсом из Парижа приземлился после полуночи в столичном аэропорту Шереметьево. Как ожидается, утром тела доставят в морг. Затем их передадут следователям для проведения судмедэкспертизы.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля в Африке, куда они прибыли для съемок документального фильма о частных военных компаниях.