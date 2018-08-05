Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает с обращением к нации

Следов травм не заметно, передает РИА Новости. Он заявил, что часть виновных в покушении на него уже задержаны. Ранее министр информации страны Хорхе Родригес сообщил, что Мадуро и члены руководства страны не пострадали при инциденте в Каракасе. Глава государства был эвакуирован в безопасное место, он чувствует себя прекрасно и продолжает работать. По словам министра, ранения получили семеро гвардейцев. Родригес подтвердил, что на Мадуро было совершено покушение. По его словам, во время выступления президента взорвались несколько дронов. Родригес предположил, что за атакой стоит правая оппозиция. «Они проиграли выборы, а теперь вновь потерпели неудачу», — заявил он. При этом пока что никто не взял на себя ответственность за атаку.

Между тем, как сообщает агентство «Ассошиэйтед пресс» со ссылкой на местных пожарных, никакого покушения на президента Венесуэлы не было. Во время военного парада в Каракасе произошел взрыв бытового баллона с газом в расположенном поблизости доме. По данным агентства, был виден дым, поднимавшийся из окна здания в районе происшествия.