В Москве обеспокоены уничтожением улик по «делу Скрипалей». «В случае, если надо будет что-то проверить, такой возможности не будет», — сказал в эфире российского телевидения посол в Великобритании Александр Яковенко. По его словам, российские следователи готовы вылететь в Лондон и присоединиться к расследованию отравления в Солсбери, но британская сторона препятствует этому. Все «предложения на столе», добавил он. Дипломат отметил, что в британскую версию случившегося не верят «за пределами так называемого западного блока — это 35 стран». Москва и ранее обвиняла Лондон в уничтожении улик в Солсбери под видом «дезинфекции».