Тела погибших в Центральной Африке российских журналистов доставлены в Москву

По данным сервера Flightradar, самолет авиакомпании Air France рейсом из Парижа приземлился после полуночи в столичном аэропорту Шереметьево. Как ожидается, утром тела доставят в морг. Затем их передадут следователям для проведения судмедэкспертизы. Следственному комитету на это потребуется не менее двух дней., сообщил ранее ТАСС Максим Шевченко. По его словам, похороны Орхана Джемаля, по предварительным данным, состоятся 8 августа. Прощание пройдет в Московской соборной мечети.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля в Африке, куда они прибыли для съемок документального фильма о частных военных компаниях.