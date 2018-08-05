ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в мечети на востоке Афганистане

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в мечети на востоке Афганистане. Об этом сообщает SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом активности террористов. Нападение в городе Гардез произошло утром 3 августа. В шиитскую мечеть ворвались два террориста и открыли огонь по прихожанам, затем один из смертников привел в действие взрывное устройство. Погибли по меньшей мере 30 человек, еще более 100 получили ранения.