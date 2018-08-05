Президент Венесуэлы Николас Мадуро и члены руководства страны не пострадали при инциденте в Каракасе

Глава государства эвакуирован в безопасное место, он чувствует себя прекрасно. В ближайшее время он выступит с обращением к нации, заявил министр коммуникации страны Хорхе Родригес в телеобращении. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев. Родригес подтвердил, что на Мадуро было совершено покушение. По его словам, несколько летательных аппаратов со взрывчаткой стали причиной взрывов на параде в Каракасе, где участвовал президент.

По неофициальной информации, во время выступления Мадуро на церемонии празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии взорвался беспилотник со взрывчаткой.

На обнародованной телеканалом NTN 24 видеозаписи видно, что Мадуро прерывает свое выступление после, предположительно, взрыва, раздавшегося на определенной дистанции от него. Люди разбегаются от трибуны. Затем трансляция прекращается.