Россиянка Светлана Кузнецова одержала победу над немкой Андреа Петкович в полуфинальном матче турнира WTA

Россиянка Светлана Кузнецова одержала победу над немкой Андреа Петкович в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации в Вашингтоне. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу российской спортсменки. В финальном матче, который пройдет в воскресенье, Кузнецова сыграет с победительницей пары китаянка Чжэн Сайсай — хорватка Донна Векич.

В последний раз Кузнецова играла в финале турнира WTA в марте прошлого года, проиграв соотечественнице Елене Весниной. Россиянка 17 раз побеждала на турнирах WTA и дважды — на турнирах Большого шлема.