Рамзан Кадыров назвал умершего в колонии убийцу бывшего полковника российской армии Юрия Буданова народным героем

Юсуп Темирханов навсегда останется в памяти людей, написал глава Чечни в своем Телеграмм-канале. «Суд своим обвинительным приговором (...) сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки — гражданки России Эльзы Кунгаевой. Таким он навсегда и останется в памяти народной, если даже со временем приговор будет признан ошибочным!» — полагает политик. Он вновь заявил, что считает Темирханова жертвой судебной ошибки. Глава Чечни накануне посетил поминальную церемонию в Гелдагане, родовом селении Темирханова. Похороны состоялись вечером того же дня.