Рамзан Кадыров назвал умершего в колонии убийцу бывшего полковника российской армии Юрия Буданова народным героем
Юсуп Темирханов навсегда останется в памяти людей, написал глава Чечни в своем Телеграмм-канале. «Суд своим обвинительным приговором (...) сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки — гражданки России Эльзы Кунгаевой. Таким он навсегда и останется в памяти народной, если даже со временем приговор будет признан ошибочным!» — полагает политик. Он вновь заявил, что считает Темирханова жертвой судебной ошибки. Глава Чечни накануне посетил поминальную церемонию в Гелдагане, родовом селении Темирханова. Похороны состоялись вечером того же дня.
Комментарии5
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davi__koloradov 05 августа 2018 | 02:25
Как только росия задержит дань чеченскому паханату, чеченская пехота устроит шикарный рэзонанс по всей росии, от слова "рэзать" ;)
fueaqui 05 августа 2018 | 02:32
Если учесть, что сам Кадыров - "Герой России", то все логично, но лучше бы было, чтобы Кадырова "героем" также сделал бы "суд своим обвинительным приговором"
salut__521 05 августа 2018 | 02:49
Назвал убийцу народным героем?.. Эка невидаль. Там у их в Чечне таких "героических народников", по которым плачут электрические стулья, через одного, начиная с академика...
mk_portrait 05 августа 2018 | 03:27
А на самом деле Кадыров сказал чистую правду! Правда не всю правду как всегда - девушка россиянка (чеченка) отстреливала российских солдат (не чеченов). И хотела она несчастная, независимости Чечни от России (вот глупая, не правда ли?) И ещё он не сказал, что знают все чеченцы - когда-нибудь
(я не думаю что скоро) Чечня в итоге уйдёт из под России и тогда можно будет ставить памятники и девушке, изнасилованной и убитой Будановым и Темирханову, убившему за это Буданова...
lom2011 05 августа 2018 | 03:28
Сложная тема.
Как называть человека, без суда отомстившего за поруганную честь и жизнь невинно погибшей чеченской девушки.
Мститель, устроивший самосуд.
Как называть человека, надругавшегося над невинной девушкой и убившей её?
Насильник и убийца.
Как называть людей, устроивших бойню в Чечне, авторов карательных кампаний против Чечни.
Ельцина и Путина.
Как?
Ваш ответ.
Сообразно вашим представлениям о чести и достоинстве. О Добре и Зле.