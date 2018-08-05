Тела погибших в Центральной Африке российских журналистов доставлены в Москву

По данным сервера Flightradar, самолет авиакомпании Air France рейсом из Парижа приземлился после полуночи в столичном аэропорту Шереметьево. Ранее Максим Шевченко сообщил ТАСС, что тела утром доставят в морг. Затем их передадут следователям для проведения судмедэкспертизы. По словам журналиста, Следственному комитету на это потребуется не менее двух дней. Похороны Орхана Джемаля, по предварительным данным, состоятся 8 августа, сказал Шевченко. Прощание с журналистом пройдет в Московской соборной мечети. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля в Африке, куда они прибыли для съемок документального фильма о частных военных компаниях. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье «убийство».