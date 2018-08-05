Легкий одномоторный самолет разбился в США

Погибли все 6 человек, находившихся на борту, сообщил телеканал «Фокс ньюс».По его данным, авария случилась вскоре после взлета с аэродрома в американском штате Оклахома. Власти округа Кей и населенного пункта Понка-Сити не подтверждают официально гибель людей, так как хотят прежде опознать все тела.