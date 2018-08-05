Легкий одномоторный самолет разбился в США
Погибли все 6 человек, находившихся на борту, сообщил телеканал «Фокс ньюс».По его данным, авария случилась вскоре после взлета с аэродрома в американском штате Оклахома. Власти округа Кей и населенного пункта Понка-Сити не подтверждают официально гибель людей, так как хотят прежде опознать все тела.
Комментарии1
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fueaqui 05 августа 2018 | 02:25
Поменьше бы "взаимоисключающих параграфов". Авария - авиационное происшествие без человеческих жертв, в данном случае произошла катастрофа.