На президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предположительно, совершено неудачное покушение

Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник в Каракасе, не уточнив подробностей. Канал NTN24 со ссылкой на известного венесуэльского журналиста Романа Камачо передает, что покушение могло быть совершено с использованием дрона со взрывчаткой, глава государства не пострадал, он эвакуирован в безопасное место. Несколько человек ранены.

Ранее венесуэльское телевидение резко оборвало трансляцию выступления Мадуро на публичном мероприятии, приуроченном к очередной годовщине создания национальной боливарианской гвардии. Перед этим президент и окружавшие его люди резко посмотрели вверх, а затем сотни участников парада бросились от трибуны.