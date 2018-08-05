На президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предположительно, совершено неудачное покушение
Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник в Каракасе, не уточнив подробностей. Канал NTN24 со ссылкой на известного венесуэльского журналиста Романа Камачо передает, что покушение могло быть совершено с использованием дрона со взрывчаткой, глава государства не пострадал, он эвакуирован в безопасное место. Несколько человек ранены.
Ранее венесуэльское телевидение резко оборвало трансляцию выступления Мадуро на публичном мероприятии, приуроченном к очередной годовщине создания национальной боливарианской гвардии. Перед этим президент и окружавшие его люди резко посмотрели вверх, а затем сотни участников парада бросились от трибуны.
Комментарии5
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tks 05 августа 2018 | 02:25
Сам на себя возможно, организовал - что не сделаешь ради популярности!
Если же это и вправду было покушение, то жаль что неудачное. Ему бы к райской "птичке Чавеса" прямиком...
salut__521 05 августа 2018 | 02:30
Доблестная гвардия диктатора сверкает пятками как зайцы на охоте...
https://youtu.be/2lMvyz2KagA
pomapamzahob 05 августа 2018 | 02:34
заметьте, бросились не НА трибуну спасать любимого вождя, а ОТ трибуны, подальше от поганого места. ДУМАЙТЕ.
satttana_perrrkele 05 августа 2018 | 02:34
дегенераты!
Мадуро - дебильнее, ДАЖЕ Медведева и Путина.
Там чего, чечены убийство "разрабатывали" ? Что, есть еще дебильнее??
pusto1 05 августа 2018 | 02:45
очень очень жаль