Введение импортных пошлин сработало на благо Америки лучше, чем можно было ожидать, считает Дональд Трамп
Он уверен, что американский рынок станет еще сильнее, когда невыгодные торговые соглашения будут пересмотрены. «Китайский рынок упал на 27% за последние четыре месяца и они ведут с нами переговоры. Наш рынок сейчас сильнее, чем когда-либо и его ожидает впечатляющий рост после пересмотра этих кошмарных торговых соглашений. Америка прежде всего…», — написал президент США в Twitter.
Комментарии2
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begly_ 05 августа 2018 | 01:25
Ничего страшного ни случится, если у американцев в клозете будет висеть не 100 пар брюк и платьев, а только 90.
danko_vibla 05 августа 2018 | 01:53
begly_: а для меркель превыше всего негры, арабы, цыгане и всякие обиженные. А немцы должны платить. Так кто лучше?