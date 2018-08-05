Введение импортных пошлин сработало на благо Америки лучше, чем можно было ожидать, считает Дональд Трамп

Он уверен, что американский рынок станет еще сильнее, когда невыгодные торговые соглашения будут пересмотрены. «Китайский рынок упал на 27% за последние четыре месяца и они ведут с нами переговоры. Наш рынок сейчас сильнее, чем когда-либо и его ожидает впечатляющий рост после пересмотра этих кошмарных торговых соглашений. Америка прежде всего…», — написал президент США в Twitter.