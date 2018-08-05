Стивен Сигал поблагодарил МИД РФ за назначение спецпредставителем по вопросам гуманитарных отношений с Вашингтоном
Стивен Сигал поблагодарил российский МИД за назначение спецпредставителем по вопросам гуманитарных отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, он работал в этом направлении, не имея официального статуса, и теперь для него великая честь делать то же самое официально. Слова американского актера передал его представитель в России Анар Рейбанд, сообщает ТАСС. Как ранее рассказали в МИДе, знаменитость не будет получать денежного вознаграждения, так как займет общественно-политическую должность, которую можно сравнить «с функциями послов доброй воли ООН». Сигал получил российский паспорт в 2016 году. У него также есть гражданство США и Сербии.
Комментарии3
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timber_head 05 августа 2018 | 01:49
И смех, и грех. А алкаш Депардье будет Россию в гаагском трибунале представлять?
viktorova 05 августа 2018 | 01:52
Все ок, понял Сигал секрет успешной карьеры. прогибон зачтён.
tks 05 августа 2018 | 01:54
Дядя Стивен, ты - Дебил?