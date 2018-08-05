В Росгвардии предлагают проверить россиян на знание правил безопасного обращения с оружием

Об этом говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Подробностей о том, как именно будет проводиться проверка, как впрочем и самого текста ведомственного акта, на портале не размещено. В качестве основания для разработки данного проекта указаны статьи Федерального закона «Об оружии» и «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».