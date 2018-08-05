В Росгвардии предлагают проверить россиян на знание правил безопасного обращения с оружием
Об этом говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Подробностей о том, как именно будет проводиться проверка, как впрочем и самого текста ведомственного акта, на портале не размещено. В качестве основания для разработки данного проекта указаны статьи Федерального закона «Об оружии» и «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».
Комментарии4
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podwodnik 05 августа 2018 | 01:22
"Росгвардии" трудно - ни те митингов, ни тебе других волнений. Дубинки пролёживают, "Каратели" простаивают. А оправдывать своё нахождение на кормлении надо. Вот и придумываются самое нелепые придумки. Даже охранников ФСИН готовы заменить, не то что обучать охотников обращению с оружием.
navsegda 05 августа 2018 | 01:40
podwodnik: В Беларуси лет 5 назад сняли отпечатки у всего мужского населения , провели так сказать работу , а то что без перчаток пойдёт на преступление только дебил они видимо не понимают
tks 05 августа 2018 | 01:40
Скока-скока баблосов на предлагаемые "мероприятия" планируется спустить??!
timber_head 05 августа 2018 | 01:47
Да легко. Поставьте это говно передо мной, я им продемонстрирую, как умею обращаться с оружием.