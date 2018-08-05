Стали известны имена погибших в крушении вертолета Ми-8 в Туруханском районе

Правительство Красноярского края опубликовало официальный список на своем сайте. По данным властей, на борту находились шестеро жителей Красноярского края (в том числе два члена экипажа), пятеро — из Ханты-Мансийского автономного округа, двое — из Башкирии, по одному жителю Томской, Омской, Самарской областей, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Вертолет Ми-8 авиакомпании Utair с 15 пассажирами и тремя членами экипажа потерпел крушение накануне утром. По предварительным данным, воздушное судно задело лопастями груз, который перевозил другой вертолет. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.