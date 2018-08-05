Тела погибших в Центральной Африке российских журналистов доставлены в Москву

По данным сервера Flightradar, самолет авиакомпании Air France рейсом из Парижа приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после полуночи. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, в ближайшее время тела погибших доставят в морг, затем Следственный комитет должен провести судмедэкспертизу. Только после этого тела передадут родственникам, сообщила агентству супруга Орхана Джемаля Ирина Гордиенко. В связи с этим, по ее словам, пока невозможно сказать, когда состоится прощание с погибшими и похороны. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля в Африке, куда они прибыли для съемок документального фильма о частных военных компаниях. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье «убийство».