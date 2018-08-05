Минфин США вновь продлил срок отказа от ценных бумаг компаний Олега Дерипаски
Ранее срок принятия решения по этому вопросу для американских партнеров российского олигарха был установлении именно на сегодня.
Крайний срок выхода из активов компаний Олега Дерипаски, попавшего в санкционные списки США 6 апреля, в очередной раз перенесен. Ранее американские власти дали понять о готовности снять санкции с целого ряда компаний, если их перестанет контролировать российский миллиардер. Инвесторы из США должны избавиться от акций и долговых инструментов En+, Rusal’а и «Группы ГАЗ» до 23 октября. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США решил продлить срок, в течение которого американские инвесторы должны передать права на ставшие в одночасье «токсичными» активы. Продлевающая срок генеральная лицензия опубликована на сайте Минфина.
Сам Олег Дерипаска ранее заявлял, что готов распродать значительную часть своих активов в обмен на снятие санкций с подконтрольных компаний.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.