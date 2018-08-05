Рок-музыкант Гарик Сукачев заявил о том, что Крым – это часть России, потому что за него воевали 300 лет
Певец сказал это в эфире канала Москва-24.
По словам Сукачева, если Крым не присоединили, через месяц там был бы флот НАТО.
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Певец сказал это в эфире канала Москва-24.
По словам Сукачева, если Крым не присоединили, через месяц там был бы флот НАТО.
К сожалению, судебные ошибки случаются во всем мире, Темерханов не единственный Осуждение Темерханова и лишение его свободы сделало его в глазах чеченского народа и миллионов молодых людей из других регионов, человеком отомстившим за надругательство над Эльзой Кунгаевой и её убийство Юрием Будановым…
Комментарии20
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pavelmistery 05 августа 2018 | 00:09
Телевизор победил, печально... (
turrinn 05 августа 2018 | 00:13
pavelmistery:
мож, проблемы у рокера какие?
danko1 05 августа 2018 | 00:18
turrinn: Наверное, с ума просто сошел.
Хотя уметь петь и быть хорошим спортсменом- это вовсе не означает иметь мозги.
Скорее наличие мозгов,судя по многочисленным фактам, - это исключение из правил.
danko_vibla 05 августа 2018 | 00:21
danko1: старуха не вопи старая мымра. Сама с ума сошла. Сиди себе в маями. Иди спать. Сотрешься уже. Фактам. Судя. Мозги у тебя есть в наличии?
danko_vibla 05 августа 2018 | 00:23
danko1: старая затычка по мозгам. Промой свои. На майдане или в маями. Вешалка.
romashka__ 05 августа 2018 | 00:23
Сукачев мозги пропил.
alladinov 05 августа 2018 | 00:15
Надо бы как-нибудь провести ликбез с Сукачовым, чтобы он, малограмотный, всосал, что Российская империя и Российская Федерация - это две большие разница, а поэтому в борьбе за Крым современная Украина играла АБСОЛЮТНО такую же рояль, что и Российская Федерация. Так что аргументация Сукачова, списанная из селихерской методички, не стоит бумаги, на которой эта методичка напечатана.
mikhail_spb_ 05 августа 2018 | 00:09
Честно говоря, он казался умнее.
Ну стоял бы там флот НАТО и что?
Глядишь, пенсионный возрастроссиян не стали бы поднимать и НДС увеличивать.
Кроме того, а с чего он взял, что у НАТО были такие планы?
sinoptik2016 05 августа 2018 | 00:13
mikhail_spb_: как с чего он взял? Не пошел петь в ансамбль песни и пляски и стал рокером. Эти америкосы даже на вкусы россиян влияют.
mozhem_povtorit 05 августа 2018 | 00:16
mikhail_spb_: Если пенсионный возраст не повысить, его повысят солдаты НАТО!
pro_hanov 05 августа 2018 | 00:16
mikhail_spb_: Гарик сказал, что триста лет воевали, а другой рок-музыкант сказал, что последние семьдесят лет воевали сами с собой, и пора уже домой возвращаться. Я так понимаю эти слова, что надо порядок в своём доме наводить, а не "осчастливливать" соседей.
pomapamzahob 05 августа 2018 | 00:11
он стал великим геополитиком?
"коль сапоги начнет тачать пирожник..."
navsegda 05 августа 2018 | 00:14
Зачем НАТО черноморская лужа , если они полностью контролируют Дарданеллы и Средиземное море , российский флот если что в Средиземное море не попадёт , блокируют пролив и ходите по Чёрному морю кругами
navsegda 05 августа 2018 | 00:18
ПыСы Крым взял Потёмкин в один год компании , какие нах 300 лет
salut__521 05 августа 2018 | 00:17
Ссучился Сукачёв, причём давно. Ни голоса, ни музыки, ни достоинства, ни ума. Рокер хренов...
navsegda 05 августа 2018 | 00:21
salut__521: Вот Макаревич молодец , в интервью сказал , что если так приспичило поиметь Крым , то умнее и гораздо дешевле было его просто купить
solonko 05 августа 2018 | 00:20
Придет время, и обязательно восторжествует "китайская историческая справедливость". На северном для него направлении.
Кстати, а кто фактически воевал за Крым "триста лет"? Даже в наше время на тот или иной ТВД стараются привлечь ресурсы с ближайших к нему территорий, а уж как дело обстояло с логистикой триста лет назад....
boseal 05 августа 2018 | 00:20
За него воевали намного меньше, а вот от набегов не любящих работать крымских татар страдали нынешние и Россия и Украина и Польша. Россия вскрыла большой гнойник разрушив ворота Ор-Капу и уничтожив Кафу, как крупный рынок работорговли.
gригорьич 05 августа 2018 | 00:20
За проявленную решительность считать Сукачёва Кобелевым.
starokozlovicky2gus 05 августа 2018 | 00:23
Картина пальцем: бабушка с трубкой сдает внука Гарика в бордель, он становится лучшей шлюхой, он становится женщиой-вамп, у него голубые корсеты-подвязки, а на шее атласный бант.