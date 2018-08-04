Жителя Ростова-на-Дону задержали по подозрению в хищении 27 миллионов рублей с банковских карт

Как сообщает РИА со ссылкой на МВД, 46-летний мужчина делал копии сим-карт, подключенных к банковским картам, списывал с них средства, а затем обналичивал. Отмечается, что для большинства пострадавших хищение денег осталось незамеченным, поскольку за один раз списывалось не более пятисот рублей, а смс-уведомления от банка не приходили.