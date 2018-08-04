НАТО построит первую на Балканах авиабазу в городе, который назывался Сталин
Сейчас это город Кучова в Албании. О планах альянса сообщил премьер-министр республики Эди Рама. По его словам, инвестиции НАТО только в первую часть проекта составят свыше 50 миллионов евро. Премьер добавил, что авиабаза будет оказывать поддержку силам альянса в том, что касается логистики, охраны воздушного пространства и тренировки экипажа и персонала.
Комментарии8
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glotov 04 августа 2018 | 23:34
Назрела острая необходимость в этой базе?
clandestino 04 августа 2018 | 23:34
Смволично
fresh_breeze 04 августа 2018 | 23:39
"Премьер добавил, что авиабаза будет оказывать поддержку силам альянса в том, что касается логистики, охраны воздушного пространства и тренировки экипажа и персонала."
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Дорогие сталинцы... пардон, кучовцы. Авиабаза эта будет приманкой для ракет той страны, супротив которой она создаётся. Накроет ли теми ракетами точечно только эту авиабазу или прихватит ещё и всё ваше переименованное село, никто вам гарантии не даст.
tks 05 августа 2018 | 00:04
fresh_breeze: Ага, точняк накроет, всенепременно это случится также неизбежно, как ваш понос словесно-диванный.
spbdweller 05 августа 2018 | 00:11
fresh_breeze: А они вообще полетят эти ракеты?
pavelmistery 05 августа 2018 | 00:12
fresh_breeze: База НАТО - это гарантия, что никто не посмеет тронуть эту часть территорий.
riots 04 августа 2018 | 23:40
Следующую нужно строить в бывшем Сталино.
pravdatut 04 августа 2018 | 23:53
Разве в Болгарии нет авиабазы НАТО? Тогда необходимо сделать в Грузии.