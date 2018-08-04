НАТО построит первую на Балканах авиабазу в городе, который назывался Сталин

Сейчас это город Кучова в Албании. О планах альянса сообщил премьер-министр республики Эди Рама. По его словам, инвестиции НАТО только в первую часть проекта составят свыше 50 миллионов евро. Премьер добавил, что авиабаза будет оказывать поддержку силам альянса в том, что касается логистики, охраны воздушного пространства и тренировки экипажа и персонала.