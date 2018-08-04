Стивен Сигал получил должность в российском МИДе
Голливудский актер назначен спецпредставителем по российско-американским гуманитарным связям. В ведомстве отметили, что речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. В 2016 году Сигал получил российское гражданство.
Комментарии18
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sadda 04 августа 2018 | 23:06
Ничего, квартиру подарят, в накладе не останется.
novyrusic 04 августа 2018 | 23:12
sadda: Коллективное сумасшествие в МИДе.
Вот и Сигал рехнулся.
Хотя как артист он уже давно списан. Ничего кроме как махать руками и ногами он не мог, а тут уже возраст не дает.
Вот хоть так напомнить о себе.
tom_tom 04 августа 2018 | 23:14
Зашел в твитер...
"Стивен Сигал стал культурным представителем
по связям российской мафии с американской."
Наповал...
vilingrad 04 августа 2018 | 23:46
sadda: а чё, рожа подходящая...
wrongway1 04 августа 2018 | 23:15
смотрите в кинотеатрах страны новый болевик
nostradam 04 августа 2018 | 23:19
Это как? Выжил из ума - годишься для российского МИДа?
viktorova 04 августа 2018 | 23:21
Интересно, Сигал в курсе про действительность российского чиновничества: «я начальник - ты дурак». Сколько выдержит?
aler_il1 04 августа 2018 | 23:31
Ну да, какие гуманитарные связи он продвигает известно. С 2013 года представляет ОРСИС (ОРужейные СИСтемы) и продвигает стрелковой оружие на американском рынке.
Ну а все обвинения против него - сплошная русо-сербо-фобия. У чувака сербское гражданство тоже есть если чё.
cobakevich 04 августа 2018 | 23:38
Все таки подсидел наших генералов пришмантовка пиндосовская ...
А люди всю жизнь к такой должности стремились ...
Ночей не спали, с преступностью боролись.
Похоже скоро у Сигала найдут кокс .
Лет 10 минимум.
clandestino 04 августа 2018 | 23:38
Монсона ему в заместтели
salut__521 04 августа 2018 | 23:39
Может, теперь Захарова свою паклю начнёт мыть наконец и в халатах не разгуливать? Все-таки какая-никакая бывшая кинозвезда будет рядом тереться...
vitaly_1948_07_18 04 августа 2018 | 23:46
Шо?
Ещё один повар ?
fresh_breeze 04 августа 2018 | 23:48
"не предполагающей денежного вознаграждения."
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Значит, разделяет российскую внешнюю политику.
Ну а то, что "он актёр никакой...", как тут повторяют некоторые то, что писали не так давно про Депардье, так не в этом дело. Никто же из вас не спросил: "Сигал? А хто это???".
Таким образом, человек, известный всему миру, пошёл задаром работать на российский МИД — вот как это надо понимать.
А уж какой он там актёр, пусть скажут кинокритики.
tks 04 августа 2018 | 23:59
fresh_breeze: А зрители - не могут сказать, какой это Существо актёр, только кинокритики могут?
fresh_breeze 05 августа 2018 | 00:11
tks:
Так вы его как зрители оцениваете? Политика ни при чём? Путин, российский МИД по боку, только искусство в чистом виде?
Сигала я давно не смотрю, насмотрелся в своё время. Голливудские звёзды они не всегда актёры, у них порой другие сильные стороны.
Но вот Депардье, чьи работы я смотрю уже много лет, на мой взгляд актёр выдающийся. Но вы и на нём хорошо оттоптались — здесь в своё время, и всё по той же причине, что и в случае с Сигалом, а вовсе не из-за их актёрских качеств.
tks 04 августа 2018 | 23:57
Один из самых тупейших голливудских актёров. МИД как всегда точно не прогадал с выбором.
vincenttt 05 августа 2018 | 00:08
гопник питерский уже не знает как бы ему в своих параноидальных понтах извратиться..
mikhail_spb_ 05 августа 2018 | 00:20
Выслужился, получил должность.
Теперь вместе с манькой-облигацией будет нюхать кокс и плясать калинку-малинку!