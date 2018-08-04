Российским дипломатам приходится ждать британских виз год-полтора
Это сообщил посол России в Лондоне Александр Яковенко. В телеэфире он сказал, что это абсолютно ненормально и что британское правительство блокирует обновление состава дипмиссии. Из-за отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства. На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
viktorova 04 августа 2018 | 23:11
Яковенко, бегите скорее из этого ненавистного Лондона. Хватит уже там мучаться. Как приедете в Россию, сразу получайте бесплатно дальневосточный гектар. И в Магадан отправляйтесь с таким богатством!
neyexo 04 августа 2018 | 23:40
viktorova:
гектар ... если не освоишь - отбирают по закону
если освоишь - тем более!
davi__koloradov 04 августа 2018 | 23:12
Нехай наркоматы скажут спасибо, что их, отравителей и оккупантов, вообще в приличную страну пускают.
aler_il1 04 августа 2018 | 23:12
Беспредел! Ни кокс не перевезти, ни полоний!
gригорьич 04 августа 2018 | 23:22
Интересное начнётся, когда российские дипломаты массово побегут и начнут просить политическое убежище. Мы узнаем много интересного.
stanislav1975 04 августа 2018 | 23:31
Сволочи британские, из-за них наши дипломаты по году своих семей не видят.
neyexo 04 августа 2018 | 23:42
stanislav1975:
какие проблемы? Абрамович показал, что делать.
Пусть дипломаты получают израильские паспорта.
И не обязательно быть евреем, думаю.
melafon82 04 августа 2018 | 23:32
Вааще страна отстой, но, если ВЫ все, долбаные, дегенераты, российские отсосёте у английского полисмена, то, весьма возможно у вас примут анализы.
Самое удивительное, всех вас не спасёт, вы сами себя поубиваете.....
timber_head 04 августа 2018 | 23:36
А чё? Зато крымнаш.
satttana_perrrkele 04 августа 2018 | 23:37
бедные дипломатики!
Я, вот, подаю заявку на въезд в Латвии (гражданин РФ). 5-10 дней и виза открыта.
Может дело в том, что я не государственная (РФ) мразь?
neyexo 04 августа 2018 | 23:38
Это не проблема. Основной принцип дипломатии - принцип взаимности, оформлять им так же долго - хотя западные всегда жаловались, что им визы делают долго.
(В 90-х была в Москве проблема с дип. парковками в аэропортах. Польский посол на правах дуайена пригрозил от имени всех послов ограничить пользвание российских дип. парковками во всех странах (а они там были!), но как всем известно, ничего не поменялось, парковок длия дипломатов у нас нет)
pravdatut 04 августа 2018 | 23:46
Заслуженно!
gelont 05 августа 2018 | 00:14
Опять обидели юродивых .