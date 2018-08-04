Российским дипломатам приходится ждать британских виз год-полтора

Это сообщил посол России в Лондоне Александр Яковенко. В телеэфире он сказал, что это абсолютно ненормально и что британское правительство блокирует обновление состава дипмиссии. Из-за отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства. На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.