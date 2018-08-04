Тысячи жителей Чечни простились с Юсупом Темирхановым, осужденным за убийство Юрия Буданова

Рамзан Кадыров заявил, что обвинительный приговор сделал его народным героем, который отомстил за Эльзу Кунгаеву. Глава Чечни написал об этом во «ВКонтакте». Кадыров приехал на похороны и отметил, что Темирханов был невиновен, передает РИА.

Юсуп Темирханов накануне умер в омской колонии. Пять лет назад он был осужден за убийство бывшего полковника Юрия Буданова. Сам военный был осужден за убийство 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой.