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23:00, 04 августа 2018

Тысячи жителей Чечни простились с Юсупом Темирхановым, осужденным за убийство Юрия Буданова

Рамзан Кадыров заявил, что обвинительный приговор сделал его народным героем, который отомстил за Эльзу Кунгаеву. Глава Чечни написал об этом во «ВКонтакте». Кадыров приехал на похороны и отметил, что Темирханов был невиновен, передает РИА.
Юсуп Темирханов накануне умер в омской колонии. Пять лет назад он был осужден за убийство бывшего полковника Юрия Буданова. Сам военный был осужден за убийство 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой.

Комментарии

28

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viktorova 04 августа 2018 | 23:04

/приговор сделал его народным героем/

Как ни странно, согласен с кадыровым.
Приговор сделал героями также МБХ, Навальных, Сенцова, Магницкого и многих других.

sbk 04 августа 2018 | 23:06

viktorova: Я тоже впервые в жизни с ним согласен.

serge_moro 04 августа 2018 | 23:36

sbk: Читаю этот пронизывающий текст соболезнования , якобы написанный Кадыровым и сразу приходят на ум Политковская и Немцов. По Кадырову осудить убийцу Буданова это ошибка и грех потому,что убийца чеченец. А вот убить русских людей Политковскую и Немцова это подвиг во славу путинской России
Какая мерзость вся эта путинская шелуха !

mayk01_18 04 августа 2018 | 23:57

sbk: Ничтоожен тот народ, в котором народным героем становиться убийца...Хотя если у этого народа убийца- и сам Глава Чечни, то
ничего удивительного..Хотяи для народа -который этот убийца убивал-став Героем России, когда перестал убивать-тоже немало позора в общем..

mozhem_povtorit 04 августа 2018 | 23:04

Все наоборот. Это Буданов отмстил Кунгаевой, именно он настоящий герой, а не крыса Темирханов.

abborigen 04 августа 2018 | 23:13

mozhem_povtorit: Для подонков герой - насильник, для людей, тот, кто ему противостоит.

viniqi 04 августа 2018 | 23:37

abborigen: Герой России Юрий Буданов уничтожил сучку снайпершу, убившую многих его сослуживцев-он настоящий герой а стрелявший подло ему в спину трусливая мразь!!!

sagen 04 августа 2018 | 23:57

viniqi: Буданов, насильник, убийца, пьяница. Объявить такую мразь героем можно у совсем потеряв мораль. Не надо где-то искать, достаточно почитать материалы судебного процесса. http://www.temadnya.ru/spravka/22sep2004/4326.html
И материалов этого процесса ясно, что из себя представлял этот подонок. Но ради великой России пришлось снять с него обвинение в изнасилование. Чтобы русский человек мог спать спокойно и его совесть не мучила.

mayk01_18 05 августа 2018 | 00:03

abborigen: Да неужели даг абборигеныч? А скольких русских девочек и женщин изнасиловали с 1992 г в Чечне-эти герои насильники? Может и ты отметился?
Этож чеченку насиловать , полный беспредел, а русских девушек и детей-это ж для бравого джигита, совсем другое дело...
Десятки тысяч сломаных женских судеб , русских в Чечне-заткнулся б лучше-потомок или сам-"херой насильник"

eliza_liza 05 августа 2018 | 00:22

mayk01_18:
Я правильно вас поняла, что вы защищаете убийцу и насильника -Буданова , потому, что "другие тоже"?

grishakras 04 августа 2018 | 23:09

Кадыров насрал на следственный комитет на прокуратуру. А эти мудаки даже не рыпнулись.

neyexo 04 августа 2018 | 23:21

grishakras: ну зачем рыпаться? Бастыркин чувствует, что и ему скоро на выход. Ведь можно как Тулеев, а можно как Дымаров или как его там

nokola 04 августа 2018 | 23:14

Месть - чувство крайне нехорошее и лучше не давать для неё поводов. А то, что мерзавца не наказали должным образом, дало не повод только повод для мести, но и повод быть солидарным с таким мерзавцем, как местечковый халиф.

grishakras 04 августа 2018 | 23:16

Главнокомандующий , похоже , - утрется.

(комментарий скрыт)

wrongway1 04 августа 2018 | 23:18

а в Чечне протесттуют против пенсионки?

satttana_perrrkele 04 августа 2018 | 23:18

вот уж ДА: Буданов был паскудой и негодяем, хуже нохчей.
Рамзанка Дыров - конченая погань и трус, чужими руками изобразил "гордого чечена". Шалава

salut__521 04 августа 2018 | 23:20

В Чечне убийцы в почёте... Классика головорезного жанру.

neyexo 04 августа 2018 | 23:26

Рамзан боролся с местью, кровников мирил

len56 04 августа 2018 | 23:29

Судя по поведению кадырова,России скоро капец...Чуть с баблом проблема-всё посыпется.
Надо было от них забор строить. Никакого "мира" не будет...

Годом раньше,годом позже.Уже все всё поняли.

luganskiy 04 августа 2018 | 23:34

Кадыров, а теперь расскажи русским про "плохих" Бандеровцев...

melafon82 04 августа 2018 | 23:37

Быть может, Аллах рассудит нас всех, правых и не правых, но самое страшное, что он знает кого карать и за что..... Спешить не будем, понаблюдаем.....

motobrother 04 августа 2018 | 23:41

"Кадыров приехал на похороны и отметил, что Темирханов был невиновен..."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Странно, что пять лет после его осуждения об этом никто не вспоминал.

yavernus 04 августа 2018 | 23:44

Как из-за угла стрелять - так герой, а как отвечать, так сразу в кусты - это не я. И поэтому для некоторых он герой. А по нашему он просто трус, в отличии от Буданова, у которого было мужество сознаться в убийстве. И у Кадырова не хватает мужества сознаться в убийстве. Ну да бог с ними, надеюсь у них хотя бы хватит ума понять очевидную вещь, без России они обречены жить в средневековье. Вместе с Россией к ним пришли образование, наука, промышленность.... и в 90-х всё это ушло вместе с Россией. Сейчас снова вернулось. Если, как говорит Кадыров, все это даёт Аллах, то хорошо бы, что бы он увидел и эту закономерность и понял, что есть Аллах и где он.

zztop1960 04 августа 2018 | 23:45

Куда смотрит Кремль ? Это же безпридел ! Глава региона прославляет человека осуждённого российским судом и провозглашает его героем !! В Псковской или Рязанской области за такое закрыли бы губернатора

dre4mer 05 августа 2018 | 00:12

zztop1960: никуда не смотрит, только что в сторону своих оффшорных заначек... а мы, россияне, дожили до унизительного позора.

smart2002 04 августа 2018 | 23:49

Сюрреализм. Единство и борьба противоположных бандитов

spbdweller 05 августа 2018 | 00:07

который отомстил за Эльзу Кунгаеву.
----------------
Если бы мы были такими же дикарями, то отомстили бы за полковника. А потом они нам, а потом мы им.... и так далее.

eliza_liza 05 августа 2018 | 00:20

spbdweller: spbdweller:
Сложный случай. Калоева помните как принимали, как героем называли?
И жаль мне этого парня-Юсупа, но не Буданова.

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