Турция ввела ответные санкции в отношении Соединенных Штатов Америки
Ранее США заморозили счета двоих турецких министров за их причастность к аресту американского пастора Эндрю Брансона. Президент Реджеп Тайип Эрдоган расценил этот шаг крайне негативно.
«Сегодня я распорядился, чтобы были заморожены все имеющиеся в Турции счета американских министерств юстиции и внутренних дел. Турция не будет терпеть подобные попытки оказать на неё влияние»
Американского пастора Эндрю Брансона подозревают в причастности к попытке государственного переворота в Турции в 2016-ом году.
Комментарии10
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fresh_breeze 04 августа 2018 | 22:14
«Сегодня я распорядился, чтобы были заморожены все имеющиеся в Турции счета американских министерств юстиции и внутренних дел. Турция не будет терпеть подобные попытки оказать на неё влияние»
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Уже слышу смешки некоторых, мол, откуда у американских министров счета в Турции.
А оттуда же, откуда у сотрудников СИЗО, где умер подставленный Браудером Магнитский, счета в европейских или в американских банках.
patrikk_1 04 августа 2018 | 22:20
Турция ввела ответные санкции в отношении Соединенных Штатов Америки...
Неплохо, США ссорятся с Турцией, а Россия укрепляет сотрудничество. Вот вам налицо, выгода от отсутствия государственной идеологии. Американцы стали похожи на демократическую Северную Корею.
ensebeo 04 августа 2018 | 22:28
patrikk_1: а что ты имеешь против северной кореи, хунвейбин?
novyrusich 04 августа 2018 | 22:24
fresh_breeze: С кем поведешься - с тем и наберешься!"
Так в народе говорят.
Эордоган прошел по неверному пути Паниковско....., тьфу, Путина, конечно.Этот несчатный раздавленный тпрпкан дергает ножками и как бы даже грозит.
Конечно, он смешон.
Все эти грозные речи предназначены для турецкого быдла, сам-=то он понимает свое полное бессилие.
Пусть выходит из НАТО. И завтра греки заберут Северный Кипр.
uchuchuna 04 августа 2018 | 22:42
novyrusich: похожие разговоры я слышу с 2002 года, когда Эрдоган стал премьер министром, а Турция только укрепляется
hz6691 04 августа 2018 | 22:40
fresh_breeze: Провидение Вас обмануло. Речь идет о счетах министерств, а не министров.
jetsam 04 августа 2018 | 22:15
Небоскребы небоскребы а я маленький такой
то мне страшно то мне грустно то теряю свой покой (с) Токарев Вилли
boseal 04 августа 2018 | 22:18
Обидится Эрдоган и натянет железную цепь на Босфоре, как в старые добрые времена).
hz6691 04 августа 2018 | 22:37
Ну-ну. На сколько уже просела турецкая лира с начала года?
viktorova 04 августа 2018 | 22:41
Ещё один клоун нашёлся.
Щас все американские министры содрогнулись и заплакали...