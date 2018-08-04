На акции в поддержку ЛГБТ-движения в Петербурге задержали около 30 человек
Большинство из них до сих пор находится в отделениях полиции.
На акцию под лозунгом «Ты сможешь», которая прошла в центре Петербурга, активисты начали собираться после полудня. По оценкам журналистов, всего на Дворцовой площади с радужными флагами и плакатами стояло около 60 человек. Поскольку городская администрация не согласовала митинг, организаторы решили провести акцию в формате серии одиночных пикетов. Впрочем, сотрудники полиции всё равно расценили её как массовое мероприятие: задержания начались буквально через пять минут после старта акции. Пикетирующие держали в руках плакаты «Люби – не воюй», «Наши знамёна – любовь» и «Пока мы спим, в Чечне творятся кошмары». Вырывал эти плакаты из рук пикетирующих появившийся на Дворцовой площади сторонник движения НОД – на него правоохранители внимания не обращали. В итоге силовики задержали около 30 человек. Некоторых из них уже отпустили без составления протокола, однако большая часть находится в отделениях. Двух активистов несколько часов продержали в закрытом автобусе, они позвонили в скорую помощь и пожаловались на жару. Между тем, организаторы предлагали Смольному сразу девять мест для проведения акции. Чиновники митинг не согласовали, а в своём ответе указали, что на всех перечисленных площадках в это время будут проходить некие ремонтные работы.
Летом прошлого года в Петербурге также проходил ЛГБТ-прайд. Тогда на активистов напала группа молодых людей, они распылили им в глаза слезоточивый газ.
Комментарии4
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ivfn 04 августа 2018 | 22:19
А что ,в Питере геи есть????
boseal 04 августа 2018 | 22:25
Скорее всего все было иначе. Сия группа чересчур "толерантных" граждан наткнулась во время шествия на немногочисленный пикет рабочих Кировского завода, которые шли навстречу с лозунгами "Ты сможешь, если не откосишь", "Работай - не воюй", "Наши знамена - наши трактора" и "Пока мы спим, мы не работаем". Работяг просто напросто огорчили одеяния и повадки шедших навстречу и они, посчитав себя оскорбленными, решили вломить им...ну вы поняли. Полицию же вызвали сами "бирюзовые карбонарии" дабы по возможности сохранить не только лицо, но и все остальное.
oleg_andreevich 04 августа 2018 | 22:26
Всё ради безопасности россиян. Наиболее эффективно государство защищает граждан от женщин, детей, пенсионеров и ЛГБТ.
fresh_breeze 04 августа 2018 | 22:42
"Пикетирующие держали в руках плакаты «Люби – не воюй», «Наши знамёна – любовь» и «Пока мы спим, в Чечне творятся кошмары»."
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Допикетируются они со своими провокациями. Любить друг дружку им мало, им надо, чтобы декларацию такой нетрадиционной любви видели окружающие, видели и молча терпели.
А так не должно быть. Поэтому, господа любящие, угомонитесь, это в ваших же интересах.
Всех вас за бугор в качестве сексуальных беженцев не примут, как приняли недавно двух молодожёнов, Войцеховского и Стоцко; шибко много вас для этого.
Поэтому не испытывайте толерантность общества, в котором находитесь, вас за вашу девиацию никто уже, к счастью, не преследует, в том числе в Чеченской республике, где откуда-то "взялись" шесть тюрем для вашего брата, "обнаруженных" одной брехливой газетёнкой.