На акции в поддержку ЛГБТ-движения в Петербурге задержали около 30 человек

Большинство из них до сих пор находится в отделениях полиции.



На акцию под лозунгом «Ты сможешь», которая прошла в центре Петербурга, активисты начали собираться после полудня. По оценкам журналистов, всего на Дворцовой площади с радужными флагами и плакатами стояло около 60 человек. Поскольку городская администрация не согласовала митинг, организаторы решили провести акцию в формате серии одиночных пикетов. Впрочем, сотрудники полиции всё равно расценили её как массовое мероприятие: задержания начались буквально через пять минут после старта акции. Пикетирующие держали в руках плакаты «Люби – не воюй», «Наши знамёна – любовь» и «Пока мы спим, в Чечне творятся кошмары». Вырывал эти плакаты из рук пикетирующих появившийся на Дворцовой площади сторонник движения НОД – на него правоохранители внимания не обращали. В итоге силовики задержали около 30 человек. Некоторых из них уже отпустили без составления протокола, однако большая часть находится в отделениях. Двух активистов несколько часов продержали в закрытом автобусе, они позвонили в скорую помощь и пожаловались на жару. Между тем, организаторы предлагали Смольному сразу девять мест для проведения акции. Чиновники митинг не согласовали, а в своём ответе указали, что на всех перечисленных площадках в это время будут проходить некие ремонтные работы.

Летом прошлого года в Петербурге также проходил ЛГБТ-прайд. Тогда на активистов напала группа молодых людей, они распылили им в глаза слезоточивый газ.