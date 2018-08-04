Митинги против повышения пенсионного возраста прошли сегодня в Волгодонске, Тюмени, Климовске, Череповце и др. городах
Митинги против повышения пенсионного возраста прошли сегодня в Волгодонске, Тюмени, Климовске, Череповце и других городах. Участники протестов выразили возмущение планами правительства.
На акции в разных городах пришли от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Информации о задержании не было.
Комментарии3
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valia47 04 августа 2018 | 22:23
Кто-то правильно отметил, что несмотря на малочисленность вышли там, где в жизни не выходили, а это много стоит.
jetsam 04 августа 2018 | 22:28
@а это много стоит@
ничего это не стоит:
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Жена заглядывает под кровать, кричит:
- А ну вылазь.
Муж из-под кровати:
- Не вылезу.
- А ну вылазь!
- Не вылезу.
- Я кому сказала, вылазь!!!
- Кто в доме хозяин?! Я сказал не вылезу, значит не вылезу!!!
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nns33 04 августа 2018 | 22:59
valia47: вышли там, где в жизни не выходили, а это много стоит. ===== вчера в ОМ на эхо сказал Сергей Удальцов. (левый фронт)