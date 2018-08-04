Посол России в Лондоне заявил, что британские власти затягивают выдачу виз российским дипломатам
По словам Александра Яковенко, им приходится ждать год-полтора. «Это абсолютно ненормально, такого нет ни в одной стране в мире. Британское правительство просто блокирует обновление состава дипломатической миссии», — сказал посол. Из-за отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства. На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.
Комментарии9
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viktorova 04 августа 2018 | 22:11
Лжец яковенко, Расскажите, есть ли результаты расследования угроз, поступивших в адрес сотрудников посольства рф в Лондоне?
Или очередной пропагандистский фейк про затягивание выдачи виз?
Авыдокажите, что выдачу виз затягивают.
novyrusich 04 августа 2018 | 22:28
viktorova: А уж как сегодняшние сотрудние посольства англичанакм благодарны, что их сменить нельзя.
Кому же охота в Рашу взад ехать.
высылка из посольства на родину всегда в совке была самым страшным наказанием. так и в Раше осталось.
jetsam 04 августа 2018 | 22:13
и пусть весь мир подождет (с) Данон * Даниссимо
foma55 04 августа 2018 | 22:20
Не дипломатам,а шпионам! Никогда прежде в России не было столько шпионов-дипломатов?!
midnightblues 04 августа 2018 | 22:49
foma55: Так завербовать рассейского дипломата не сможет только ленивый
Проворовавшееся,сидящее на алкоголе,наркоте и групповухе существо
aallttoo 04 августа 2018 | 22:20
А зачем дипломатам вяликой, вставшейскален вяликой державы визы какой-то микроскопической Англии?
Пусть импортозаместят визами в Мухосранск и Зажопинск
midnightblues 04 августа 2018 | 22:55
aallttoo: Действительно
Можно подумать,их туда тянет из-за групповухи с местными старикашками
Да-никогда!!!
Русскедипломатки могут это делать в любом гаражном комплексе!!
Без проклятых бритов
testmeter 04 августа 2018 | 22:38
"такого нет ни в одной стране в мире" ///
Ну Россия ведь особая страна. К ней и отношение особое. Гордиться надоть
oneoretwo 04 августа 2018 | 22:39
....британские власти затягивают выдачу виз российским дипломатам...
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...а российские власти всего лишь оттяпали у хохлов полуостров...