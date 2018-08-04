Посол России в Лондоне заявил, что британские власти затягивают выдачу виз российским дипломатам

По словам Александра Яковенко, им приходится ждать год-полтора. «Это абсолютно ненормально, такого нет ни в одной стране в мире. Британское правительство просто блокирует обновление состава дипломатической миссии», — сказал посол. Из-за отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства. На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.