Пассажирский самолет компании «Эр Франс» с телами убитых в Африке журналистов вылетел из Парижа в Москву...

Ожидается, что он приземлится после полуночи. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова отказалась сообщить, когда доставят тела погибших

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко снимали в Центральноафриканской республике документальный фильм о российских наемниках. Они были убиты в понедельник.