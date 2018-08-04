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22:00, 04 августа 2018

Пассажирский самолет компании «Эр Франс» с телами убитых в Африке журналистов вылетел из Парижа в Москву

Ожидается, что он приземлится после полуночи. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова отказалась сообщить, когда доставят тела погибших
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко снимали в Центральноафриканской республике документальный фильм о российских наемниках. Они были убиты в понедельник.

Комментарии

14

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begly_ 04 августа 2018 | 22:12

Дааа, ни смог сын продолжить традиции отца, глаза которого так и искрились мусульманской ненавистью в сторону неверных..

patrikk_1 04 августа 2018 | 22:14

Пассажирский самолет компании «Эр Франс» с телами убитых в Африке журналистов вылетел из Парижа в Москву...

Интересно, Мишка Ходорковский приедет на похороны или у него пруд пруди, таких звёзд журналистики?

begly_ 04 августа 2018 | 22:23

patrikk_1:

Ходорковский и по скайпу может в последний путь отправить. Много же денег он "честно заработал" в России., может и установить большой экран на кладбище..

viktorova 04 августа 2018 | 22:35

patrikk_1: интересно, сечин приедет на похороны 18 погибших в крушении вертолёта? Или у него холопов как мух?

novyrusic 04 августа 2018 | 22:51

patrikk_1: маня оказывается последняя сука, не дает товарищам встретить тела погибших в аэропорту.
Вот твари, сами убили и даже достойно проводить не дают.

viktorova 04 августа 2018 | 22:15

/Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова отказалась сообщить, когда доставят тела погибших../

Это для махи это очень сложный вопрос. Она не отказывалась, она не знала. просто ее ни во что не ставят, чтобы сообщать об этом.

satttana_perrrkele 04 августа 2018 | 22:27

простите, но Орхан Джамаль и при жизни был исламистом, экстремистом и быдлом.
Нужны ли нам муслимские экстремисты живые?
А дохлые?

begly_ 04 августа 2018 | 22:31

satttana_perrrkele:

Чо ты маску напялил?, тебя тут и без нее, если что, узнают.

satttana_perrrkele 04 августа 2018 | 22:33

begly_: голубочек, это я тебя опознаю. Подкину пару полешек и подолью ведерко поноса доминиканских монахов, в твой чан

begly_ 04 августа 2018 | 22:39

satttana_perrrkele:

Договорились., пусть это опознание будет взаимно. Только кто кого тогда опознавать будет?

novyrusic 04 августа 2018 | 22:55

begly_: дружок, тут тебя многие опознают, ты только задом повернись и нагнись, тогда опознание легче пойдет.
Многие тебя только в такой позе и видели.

satttana_perrrkele 04 августа 2018 | 22:37

satttana_perrrkele: впрочем, дохлый муслимский экстремист - куда лучше живого

begly_ 04 августа 2018 | 22:27

Интересно, пассажиры знают с кем летят? А в случае авиакатастрофы все найденные тела будут считаться пассажирами?

grossalexis082018 04 августа 2018 | 22:36

Русаки - вы такие жалкие,тупые и банальные ;)) вы даже мерзости пишете - банально, ну как своих потных марфуток трахаете на сеновале вперемежку с навозом.

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