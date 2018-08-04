Лауреат Филдсовской премии получил новую золотую медаль взамен украденной

Иранский математик Каучер Биркар был повторно награжден в Рио-де-Жанейро. Медаль была украдена 1 августа, всего через полчаса после ее вручения. Полиция подозревает в преступлении двух человек, которых вычислили по записям камер системы видеонаблюдения, но задержать их пока не удалось. Медаль изготовлена из золота 585 пробы, ее примерная стоимость превышает 4 тысячи долларов, передает ТАСС. Лауреатов Филдсовской премии называет Международный математический союз раз в четыре года.