В Дании впервые оштрафовали женщину за ношение мусульманского платка, который полностью закрывает лицо
Как передает Би-би-си, полицейские прибыли в торговый центр города Хорсхольм по вызову из-за драки между двумя женщинами, одна из которых пыталась сорвать никаб с другой. Полицейские попросили снять платок. Женщина отказалась и была оштрафована на 134 евро. Запрет на ношение в общественных местах головных уборов, которые закрывают лицо, вступил в Дании с 1 августа.
Комментарии2
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r88w556xl4 04 августа 2018 | 21:04
Ныне тоталитаризм зовётся либерализмом.
ugiazov 04 августа 2018 | 21:13
Жду возмущений Шевченко.