Преподавателя ВШЭ задержали в Москве без объяснения причин и заставили в отделении полностью раздеться

Преподавателя Высшей школы экономики задержали в Москве без объяснения причин и заставили в отделении полностью раздеться. Полицейские изучили фотографии в его телефоне, угрожали и запугивали, и отпустили, когда не смогли найти ничего запрещенного. Сотрудник вуза Владимир Бродский написал сегодня об этом в «Фейсбуке». По его словам, он будет добиваться, чтобы полицейские, которые нарушили его права и унизили, были уволены.