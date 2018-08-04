Преподавателя ВШЭ задержали в Москве без объяснения причин и заставили в отделении полностью раздеться
Преподавателя Высшей школы экономики задержали в Москве без объяснения причин и заставили в отделении полностью раздеться. Полицейские изучили фотографии в его телефоне, угрожали и запугивали, и отпустили, когда не смогли найти ничего запрещенного. Сотрудник вуза Владимир Бродский написал сегодня об этом в «Фейсбуке». По его словам, он будет добиваться, чтобы полицейские, которые нарушили его права и унизили, были уволены.
Комментарии6
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banyi3 04 августа 2018 | 21:05
А зачем его заставляли полностью раздеваться? Это же не СИЗО. Врёт как сивый мерин)))))
ugiazov 04 августа 2018 | 21:07
banyi3: "Зачем" - вопрос к полицаям.:
banyi3 04 августа 2018 | 21:11
ugiazov: Это просто бред! Неужели вы этого не понимаете?
danko1 04 августа 2018 | 21:15
ugiazov: Это не просто полицаи - гестаповцы, но и извращенцы.
Унижать людей у них в крови.
Обыкновенный фашизм создал гопник, по своему подобию.
sasass 04 августа 2018 | 21:08
Его самого уволят , что не смог найти пустую бутылку из под шампанского ...)))
clandestino 04 августа 2018 | 21:14
Ну нравится им разглядывать голых мужиков. Сами друг на друга уже насмотрелись, захотелось чего-то новенького. Они только посмотрели и отпустили.