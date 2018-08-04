Рамзан Кадыров приехал на похороны Юсупа Темирханова, осужденного за убийство Юрия Буданова
Глава Чечни заявил, что покойный не причастен к гибели бывшего полковника, передает РИА. Темирханов накануне умер в омской колонии. Пять лет назад он был осужден на 15 лет за убийство в Москве Юрия Буданова. Военный во время 2-й Чеченской войны командовал танковым полком и был осужден за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Как сообщает «Новая газета», на похороны Темирханова съехались десятки тысяч жителей Чечни.
Комментарии3
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ugiazov 04 августа 2018 | 21:09
Кажется он сам признавался. Или хвалился. А теперь неуиноэн.
malanoff 04 августа 2018 | 21:13
Когда помрет Улюкаев , на его похороны приедет Путин и объявит , что он был не виновен. Ждемс.
svoi216 04 августа 2018 | 21:14
Чеченцы всё помнят. Ещё со времён генерала Ермолова и генералиссимуса Сталина.