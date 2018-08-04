Известный актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, назначен спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Об этом говорится сообщении, размещенном на официальной странице российского дипведомства в «Фейсбуке». «Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско американских гуманитарных связей, — информировали в министерстве. — Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее». Как пояснили в МИД РФ, речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. «Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной, — отметили в дипведомстве. — В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН». Актер Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он часто посещает в РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России.