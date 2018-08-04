Стивен Сигал станет спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям — дипведомство
Известный актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, назначен спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Об этом говорится сообщении, размещенном на официальной странице российского дипведомства в «Фейсбуке». «Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско американских гуманитарных связей, — информировали в министерстве. — Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее». Как пояснили в МИД РФ, речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. «Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной, — отметили в дипведомстве. — В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН». Актер Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он часто посещает в РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России.
Комментарии14
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klukvik 04 августа 2018 | 20:38
клоуны! Все!
r88w556xl4 04 августа 2018 | 20:40
klukvik: Подойди к нему, да скажи.
hunterhead 04 августа 2018 | 21:12
r88w556xl4: "Подойди к нему, да скажи."
Портянка, ты что, американских фильмов насмотрелась? :-D
alladinov 04 августа 2018 | 20:41
«Стивен Сигал станет спецпредставителем МИД РФ »
Аааааа!!! Надо подсказать педосом, чтобы они в качестве алаверды назначили своим спецпредставителем Лёшу Панина. Роисся, вперде!
pmasel 04 августа 2018 | 20:47
Пусть не забудет зарегаться иностранным агентом, а то сядет как Бутина.
edyunia 04 августа 2018 | 20:38
И сколько он выдержит в РФиии, и как он её потом охарактеризует?
viktorova 04 августа 2018 | 20:38
Дельфин и русалка. Вместе с махой будут танцевать?
aleksandr39 04 августа 2018 | 20:46
Его зарплата это пенсии нескольких миллионов россиян .УРА !!!!.
gригорьич 04 августа 2018 | 20:49
Дебилы, #ля....
tremens_delirium 04 августа 2018 | 20:55
Заодно уж и Трампа назначить спецпредставителем России по наблюдению за выборами в США.
grossalexis082018 04 августа 2018 | 20:56
Ой и тяжко видать Стивену ;)) Ой хреново - обвинения в сексуальном насилии. неуплата налогов, кино снимает исключительно в Восточной Европе. В Голливуде нах не нужен - осталось только в работники МИД Рф на добровольных началах.
bun777 04 августа 2018 | 20:58
А Депардье назначат испытателем рассейских самолетов на устойчивость к обсыканию.
sproter 04 августа 2018 | 21:00
Он поможет грамотно распределить нашу гуманитарку голодающим американским пенсионерам и детям.
agriment 04 августа 2018 | 21:12
"Как пояснили в МИД РФ, речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения"
- Очередной гуманитарный кокаин, под прикрытием общественно- политической должности.
Это же надо додуматься с названием должности - прям таки добрее доброй воли ООН...
Нафига известному актеру денежное вознаграждение? - почётную грамоту и медаль кокаиновую от МИДа РФ.