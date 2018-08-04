Во Франции из-за сильной жары остановили энергоблок старейшей в стране АЭС
Атомная станция в Фессенхайме, рядом с Германией стала сбрасывать в Большой канал Эльзаса воду, температура которой превышает допустимые нормы, что может привести к гибели рыб и растений. Сегодня в Эльзасе 35 градусов. Ранее из-за жары во Франции были остановлены три энергоблока двух АЭС.
Комментарии9
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banyi3 04 августа 2018 | 20:36
Где крики либералов - ВСЁ СЫПЕТСЯ, ВСЁ РАЗВАЛИВАЕТСЯ? )
kokapu 04 августа 2018 | 20:52
banyi3: Где крики либералов - ВСЁ СЫПЕТСЯ, ВСЁ РАЗВАЛИВАЕТСЯ? )
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Либералов, в отличие от путиноботов, больше интересует положение дел в России, а не "ЧёТамУХохлов-Французов-Англичан?".
r88w556xl4 04 августа 2018 | 20:55
kokapu: Либералов, в отличие от путиноботов, больше интересует положение дел в России
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Особенно тех интересует, которые живут на Украине, в США, Израиле, Германии и прочих "российских" странах.
banyi3 04 августа 2018 | 20:58
kokapu: А чё в России? Все живут, правда, не все процветают, работают на дачах, ругаются на пенсии и на всех, всё вроде работает, но вертолёт упал, бывает ((( Сенцов голодает....
r88w556xl4 04 августа 2018 | 20:38
Охренеть, реакторы не приспособлены к жаре, обычной летом в этом регионе, да ещё воду сбрасывают из системы охлаждения - у них даже нет замкнутого цикла! Лягушатники полевропы в Чернобыль превратить могут запросто.
banyi3 04 августа 2018 | 20:44
r88w556xl4: Да страновато ! При таких объектах водоёмы делаются, как я читал, что бы охлаждать чем бы постоянно...
ivanov356 04 августа 2018 | 20:56
banyi3: Я тоже где-то читал, что охлаждать обязательно холодной водой.
banyi3 04 августа 2018 | 21:00
ivanov356: Что по вашему холодная и не холодная вода? ))))
ivanov356 04 августа 2018 | 21:03
banyi3: Читал, что холодная обязательно быстро и постоянно течёт