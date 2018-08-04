Во Франции из-за сильной жары остановили энергоблок старейшей в стране АЭС

Атомная станция в Фессенхайме, рядом с Германией стала сбрасывать в Большой канал Эльзаса воду, температура которой превышает допустимые нормы, что может привести к гибели рыб и растений. Сегодня в Эльзасе 35 градусов. Ранее из-за жары во Франции были остановлены три энергоблока двух АЭС.